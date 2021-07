Stroppa: “Torno in un posto a me caro. La pressione? Sì la sento, abbiamo obiettivi importanti”

Il Monza presenta il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa. L’obiettivo è chiaramente la promozione in Serie A.

Queste le parole del tecnico: “Questa nuova esperienza mi fa tornare in un posto a me caro. Sarà un’esperienza nuova, cercherò attraverso una dedizione maniacale per arrivare ai risultati sperati. Cosa mi aspetto? Di portare la mia idea di gioco, sono stato scelto per quello che si è visto in questi anni. Il discorso mercato è prematuro da fare, di sicuro c’è grandissima sintonia, ci confronteremo quotidianamente”.

Sulla pressione: “Assolutamente sì, la sento, non potremo fare altro che inseguire questo obiettivo importante e che la società insegue. Sappiamo il campionato che ci aspetterà. Abbiamo l’esperienza e le capacità per poter andare dritti per la nostra strada”.

Su Dany Mota: “Credo sia un giocatore di assoluto livello, sarebbe un ulteriore tassello. Se hai un giocatore che va in doppia cifra può essere soltanto una soddisfazione in più”.

Foto: Twitter Monza