Stroppa sul mercato: “La squadra ora è completa. Infortuni? Abbiamo ancora tre indisponibili”

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, l’allenatore del Monza, Stroppa, ha parlato anche di calciomercato: “La squadra ora è completa, il gruppo da due giorni si allena molto bene, sono sicuro che domani faremo una grandissima partita. Se mi aspetto qualcosa dagli svincolati? No, siamo completi per quello che riguarda la lista”.

Poi, sugli avversari: “L’Atalanta sta cambiando fisionomia, credo che abbia qualche arma in più nelle soluzioni da fuori, adesso hanno trovato Koopmeiners dopo Malinovskyi. Davanti sappiamo che non c’è Zapata, ma ci sono giocatori importantissimi. Non avendo le coppe arriva fresca ad ogni partita, è un aspetto da valutare. È fisica, lavora bene uomo contro uomo, sarà una partita di duello, cercheremo di fare la nostra partita”.

Infine, il tecnico ha fatto il punto della situazione sugli infortunati: “Andrea Ranocchia è fuori, D’Alessandro sta recuperando, ma non ci sarà. Non sarà a disposizione nemmeno Carboni“.

