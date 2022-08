Stroppa: “Siamo al primo anno, l’obiettivo resta la salvezza. Petagna? Mi auguro abbia quello stimolo in più”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli.

Queste le sue parole: “La squadra sta bene ha una settimana in più di lavoro. Carlos Augusto non ce la fa, dovrebbe tornare a disposizione per la prossima, poi Pessina lo portiamo in panchina. Dany Mota ha un problema, ha una mezza contrattura, non sarà a disposizione”.

Il presidente ha detto che l’obiettivo minimo resta la salvezza.

“Io già sapevamo tutti, siamo allineati su quello che è l’obiettivo. È il primo anno, poi vedremo in corso d’opera. Ci sarà tanto lavoro da parte mia per trovare un’identità forte, la squadra col Torino mi è piaciuta molto, abbiamo avuto un buona reazione nel finale Dobbiamo recuperare i giocatori che sono arrivati un po’ in ritardo, come Pessina ad esempio”.

Domani ci sarà una prova dura

“Uscirò soddisfatto se ci saranno miglioramenti rispetto alla partita precedente. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, hanno idee, fisicità, hanno tutto. Vedremo cosa succederà alla fine della partita”.

Non sarete favoriti domani. Ci sono meno pressioni?

“Le pressioni te le dà l’avversario, la categoria. Sono motivazioni che arrivano da dentro per potersi confrontare con questo campionato e queste squadre. Noi faremo il nostro campionato mi auguro da protagonisti, dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro”.

Spalletti?

“È un mostro sacro, è un riferimento, come ci sono altri allenatori in Serie A, tra i più bravi al mondo”.

Petagna come sta?

“Ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno per prendere la condizione giusta. Mi piacerebbe rifargli fare la preparazione, ma non è possibile. Mi auguro che possa fare una gran partita e magari abbia quello stimolo in più contro la sua ex squadra”.

Come sta Sensi?

“Sta migliorando, mette nelle gambe più possibilità di giocare”.

Avete preparato qualcosa di particolare per domani?

“La squadra deve avere un’idea comune, questa sarà una stagione particolare”.

Pessina e Sensi possono giocare insieme?

“Non so, sarà la loro condizione fisica a dirlo, li abbiamo presi per farli giocare insieme”.

Chiede qualcosa dal mercato?

“Io ho parlato del mercato che è stato fatto. Il Napoli? Ha un modo diverso di giocare rispetto al Torino, ci devono essere delle precauzioni. Il Napoli sembra tranquillo, poi nel giro di 10’ minuti cambia marcia e ti trovi sotto 3-0”.

