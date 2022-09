Stroppa: “Sento la fiducia della società. Se contro il Lecce sarò ancora in panchina? Credo di sì”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, è alla quinta sconfitta di fila in Serie A, ma sente ancora la fiducia della società, nonostante il complicato avvio.

Queste le sue parole: “Sento la fiducia della società, si sono espressi tante volte. Sicuramente sarò in panchina contro il Monza? Credo di sì, ma dipende sempre dalla società”.

Sulla partita: “Per come è andato il primo tempo c’è la soddisfazione di aver alzato i ritmi, dispiace però non portare nulla a casa. Sul primo e secondo gol ci siamo allungati, contro una squadra così forte diventa ancora più difficile. Con la squadra al completo possiamo dire la nostra, a livello psicologico non trovo lacune e dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo. La squadra sta crescendo, dobbiamo però fare i punti”.

Quanto diventa importante la partita con il Lecce?

“E’ un passo importante, le prime partite sono state quasi proibitive. Si è visto che recuperando calciatore quale peso possiamo avere nella partita stessa”.

Foto: Instagram Monza