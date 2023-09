Stroppa risolve con il Monza: la Cremonese lo aspetta

Come anticipato nel pomeriggio da Sportitalia, Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore della Cremonese. Poco fa la risoluzione con il

Monza, ecco il comunicato: “AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto con Giovanni Stroppa. Il Club augura a mister Stroppa le migliori soddisfazioni per il prosieguo professionale, ricordandolo sempre con stima e affetto per aver portato il Monza a una storica promozione in Serie A”.

Foto: Instagram Monza