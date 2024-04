Stroppa: “Prestazione straordinaria su un campo difficile. Lavoriamo sempre per dominare gli avversari”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di Bari.

Queste le sue parole: “Si prosegue sempre con le idee del mister, nel bene e nel male. Stasera non era semplice, su un campo difficile, siamo stati più bravi rispetto alle precedenti gare nel trovare la via del gol, peccato per quello preso nel finale. Non macchia però la prestazione straordinaria dei ragazzi.”

Sull’inizio di gara: “Il gol all’inizio ha dato convinzione a noi e l’ha tolta al Bari. Noi comunque non avremmo cambiato atteggiamento, lavoriamo sempre per dominare gli avversari. Posso solo recriminare il fatto di non essere andati all’intervallo sopra di due gol, e di non aver segnato il terzo a un certo punto. Portiamo a casa 3 punti importanti.”

Sulla prestazione della squadra: “Abbiamo eluso gli avversari, abbiamo controllato bene la partita. Stasera siamo stati molto bravi secondo me. La nostra gestione di palla è importante, corriamo molto bene ed è dura giocarci contro.”

Su Tsadjout: “Tsadjout magari sotto porta non è così preciso, ma dà una mano eccezionale alla squadra. Eccezionale anche Majer, bene anche Lochoshvili: era un po’ triste per i pochi minuti disputati malgrado la qualificazione della sua Georgia all’Europeo. Oggi ha disputato una buona gara e aggiungo Ghiglione.”

Foto: Instagram Cremonese