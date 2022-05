Stroppa: “Prestazione straordinaria. Berlusconi? Importante averlo vicino”

Il Monza batte 2-1 il Pisa e compie un primo passo verso la Serie A. Così Giovanni Stroppa a Sky: “Dispiace il gol nel recupero, dà fastidio per come è arrivato, era evitabile. La prestazione è stata comunque straordinaria. Siamo in corsa e ora c’è il secondo tempo da giocare a Pisa. Abbiamo un gol di vantaggio, e se la squadra è questa possiamo farcela. È una finale con due squadre forti. Gli episodi possono essere decisivi. Domenica ci sarà da battagliare e dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Per un particolare stasera abbiamo preso gol. La carica di Berlusconi? Anche questa sera è arrivato prima della partita ed è bello averlo vicino”.

FOTO: Twitter Monza