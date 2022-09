Stroppa: “Ora ho la squadra in mano, sono assolutamente soddisfatto. Lavoro iniziato due giorni fa”

Il Monza è ancora fermo a zero punti in campionato e intorno alla figura di Giovanni Stroppa, tecnico dei brianzoli, si è andato a creare dello scetticismo. Il tecnico ne ha voluto parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: “Potevo aspettarmi tutto, ma questo arriva dall’esterno. A me interessa l’interno, mi dispiace non aver avuto subito a disposizione la squadra. Da due giorni ho la squadra in mano e mi sto divertendo, sono assolutamente soddisfatto. Il lavoro è iniziato due giorni fa, ma non vuol dire che non mi assumo le responsabilità per quanto è successo. Si va avanti e si crede nel lavoro“.

Foto: Twitter Monza