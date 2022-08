Stroppa non teme l’esonero: “Il Monza mi darà tempo. La squadra è in costruzione, serve ancora qualcosa”

Tre partite, tre sconfitte e zero punti in classifica per il Monza. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine contro l’Udinese, Giovanni Stroppa, ha risposto così alla domanda che si è autoimposto sulla sua posizione sulla panchina del club brianzolo: “Il Monza mi darà tempo? Se mi fate questa domanda, assolutamente sì. C’è bisogno di tempo, la squadra è in costruzione e ha bisogno ancora di qualcosa“.

Foto: Monza Instagram