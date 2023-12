Stroppa: “Non meritavamo di perdere. Sconfitta immeritata. Avevamo trovato anche il 3-1 e sarebbe cambiato tutto”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato a Sky dopo la sconfita con il Palermo per 3-2.

Queste le sue parole: “Dovevamo fare i gol quando abbiamo avuto le opportunità. Abbiamo sbagliato a non abbassarci, non dovevamo concedere le ripartenze. Il Palermo è stato più bravo negli episodi. Mi dispiace aver perso questa partita, per come si è affrontata e per quanto abbiamo creato, senza dimenticare che avevamo trovato anche il 3-1, e sarebbe cambiato tutto. Nel finale la squadra non meritava la sconfitta. Dobbiamo essere più determinati e cattivi nell’area di rigore avversaria, abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi. Dovevamo chiudere meglio gli spazi, soprattutto quando la palla era di Pigliacelli. Ci è mancato un po’ di filtro”.

Foto: Instagram Cremonese