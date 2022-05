Stroppa: “Non è ancora finita, il Brescia è molto forte. Berlusconi? Motivatore straordinario”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato dopo la vittoria ottenuta questa sera sul campo del Brescia: “C’è ancora il secondo tempo, ma stasera la partita è stata portata a casa con tutto quello che potevamo mettere in campo. Nei primi 20 minuti abbiamo concesso cose molto gratuite al Brescia, poi ci siamo rilassati e abbiamo fatto ottime cose. Non siamo riusciti a essere corti in difesa e abbiamo regalato troppo nel palleggio all’inizio, ma non è colpa della gara di Perugia, poi la gara è andata come volevamo. Non è finita perché c’è la gara di ritorno e bisognerà affrontarla al meglio. Contro un Brescia così forte non voglio sbilanciarmi, dobbiamo stare attenti anche al ritorno per conquistare la finale. Berlusconi è un motivatore straordinario quando parla alla squadra, è venuto prima della gara a salutare la squadra e ci ha fatto piacere vederlo. Noi in A e Scudetto al Milan? Si ce lo auguriamo tutti visti i nostri trascorsi“.

Foto: Twitter Monza