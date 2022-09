Stroppa: la fiducia che non c’è, la tattica di Berlusconi e l’esonero Monza (annunciato) in arrivo

Le parole di Silvio Berlusconi di ieri erano già un atto di sfiducia (“bisogna cambiare passo, alla tattica ci penso io”), al punto che la Gazzetta dello Sport di stamattina parlava di esonero possibile già nella giornata di oggi. Infatti, andrà proprio così: nelle prossime ore verrà comunicato l’esonero di Stroppa e la squadra verrà momentaneamente affidata a Raffaele Palladino, tecnico della Primavera. Momentaneamente significa che presto potrebbe arrivare un nuovo allenatore, si parla molto di Claudio Ranieri (l’alternativa è Donadoni) ma vorremmo vedere chi avrà la forza e la voglia di andare in un club dove Silvio Berlusconi dice che la tattica è di sua competenza. E quindi povero allenatore che dovrà prima memorizzare il diktat tecnico-tattico della proprietà. Stroppa aveva dichiarato, dopo il pareggio di Lecce, di sentire rafforzare la fiducia: non era esattamente così… Ranieri era stato in corsa per il Bologna, ma senza riuscire a scavalcare Thiago Motta che ha sempre mantenuto la pole. E ora aspetta il Monza.

Foto: Instagram Monza