Stroppa, il messaggio alla società: “Il Monza non ha una rosa completa”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Roma-Monza, l’allenatore Giovanni Stroppa ha parlato anche di calciomercato, lanciando un messaggio alla società relativo alla rosa a sua disposizione: “Se mi aspetto qualcosa sul mercato? Secondo me la rosa in questo momento non è completa. Paghiamo anche il fatto che i migliori non sono in condizione. Secondo me con qualche aggiustamento la squadra più diventare ancora più competitiva”.

Poi, sull’avversario: “La forza della Roma è il gruppo, hanno delle caratteristiche che hanno le grandi squadre. Hanno un motore che va oltre a quello base che si ha in questa categoria. Se mi sarebbe piaciuto allenare Dybala? È sempre bello allenare giocatori forti”.

Foto: Instagram Monza