Stroppa: “Fanno bene a temere la Cremonese. Allegri gioca male? È un luogo comune”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sono cresciuto col mito della Cremonese, l’ho affrontata con piacere tante volte. Poi negli ultimi anni, con questa proprietà, è diventata una piazza ambita. Da conquistare con il calcio di qualità? Non potrei farne a meno. E alla mia richiesta la squadra ha risposto benissimo, perché senza i giocatori le idee non contano. Il risultato senza prestazione non esiste. E anche chi va alla ricerca del puro risultato comunque necessita di una prestazione. Ogni allenatore la richiede: se la ottiene, è un vincente”.

Poi ha proseguito: “Quando si subentra, si studia la squadra e si cerca l’abito adatto. Questa ha avuto bisogno solo di qualche aggiustamento: l’aspetto fisico, perché la B lo richiede, e quello tattico, perché va interpretata un’idea. Per farlo servono giocatori intelligenti, oltre che forti. Qui ci sono, ho capito subito che era la mia squadra. Tutti temono la Cremonese? “Fanno bene”.

Infine, su Massimiliano Allegri: “Se apprezzo Allegri? Moltissimo. L’anno scorso ha fatto un miracolo per la gestione. Gioca male, un luogo comune. Sembrava che Ballardini non avesse feeling con la squadra? Bisogna farsi conoscere”.

Foto: Instagram Cremonese