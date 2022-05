Stroppa: “Domani giocherà chi mentalmente starà meglio. Siamo determinati”

In occasione della vigilia della partita contro il Brescia, ha parlato in conferenza stampa Stroppa rilasciando queste parole soffermandosi sulla sconfitta con il Perugia: “I particolari fanno la differenza. Cambiava qualcosa, ma la partita è andata ormai. Ho fatto fatica a recuperare le energie in vista di questi playoff, ma siamo qui più determinati di prima. Non è una frase fatta. Dobbiamo e vogliamo recuperare le forze. Stiamo molto meglio rispetto a Perugia. Il mancato saluto ai tifosi? I miei erano svuotati, non è stata una mancanza di rispetto. La nostra gente meritava una soddisfazione. A Perugia mi è sembrato di giocare in casa. Il dispiacere è stato tanto, non è stata una mancanza di rispetto”

Riguardo la formazione di domani, l’ex tecnico Crotone ha esclamato: “Quella con i giocatori che fisicamente e mentalmente stanno meglio. In questi giorni ho lavorato per recuperare chi ha tirato la carretta fino a Perugia e poi si è fermato”. Alla domanda su come sta personalmente risponde: “È qualche notte che non dormo ed è una cosa strana per me…”

Foto: Twitter Monza