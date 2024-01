Stroppa: “Contro la Roma servirà rispetto e umiltà”

L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di Coppa Italia contro la Roma: “Sicuramente per noi si tratta di una gara importante in un bellissimo palcoscenico, cercheremo di fare del nostro meglio e di scegliere la formazione che al momento può essere la più competitiva. Non so cosa sarà per la Roma, noi abbiamo svolto una settimana tipo per preparare la gara visto che il percorso non ci ha lasciato riposo. Il nostro modo di fare calcio non cambierà, con massimo rispetto ed umiltà. Servirà più attenzione, perché quella di domani è una bella occasione che la squadra ha saputo guadagnare contro una squadra di spessore”.

Foto: Instagram Cremonese