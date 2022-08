Stroppa: “Contento dei nuovi acquisti. Icardi al Monza? Non devo parlare io”

In conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Torino, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato anche di calciomercato, a partire dalle voci relative a Mauro Icardi: “Sui giocatori che dovranno arrivare, non penso debba parlare io”. Poi, sui nuovi acquisti: “Sono contento di loro due, vengono a dare esperienza e quella fisicità che serviva. Vediamo che cosa succederà, sono molto soddisfatto rispetto a qualche settimana fa”.

L’allenatore è poi passato ad analizzare la sfida contro il Torino: “È una partita difficile, vedremo se avranno a disposizione i loro acquisti. Juric mi piace, lo stimo molto, fa lavorare bene le sue squadre in campo. Sarà una partita fisica, di duelli, dovremo essere bravi a fare le nostre cose e a regalare il meno possibile”.

Foto: Twitter Monza