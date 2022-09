Stroppa commenta le voci sull’esonero: “Per qualcuno sono già a casa. Rovella? Peccato non sia arrivato prima”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita del suo Monza contro il Lecce, Giovanni Stroppa ha commentato anche le voci sul suo esonero: “Mi dispiace che io sia stato messo in discussione dopo una sola partita, chiaramente dalla stampa e da chi fa comunicazione. Alla vigilia di questo campionato sapevamo a cosa andavamo incontro per quanto riguarda il mercato, sulla scelta dei singoli. Detto questo alla prima situazione negativa è andata come è andata, ma non posso farci nulla. So benissimo cosa sto dando per questa squadra e vado avanti, per qualcuno sono già a casa. Per Mihajlovic mi dispiace, non conosco le dinamiche interne”.

L’allenatore si è espresso, tra gli altri temi, su alcuni singoli: “Pessina, Sensi e Rovella? Per quanto riguarda il primo, è evidente, ha dato molto a questa squadra. Peccato non sia arrivato prima. Sensi ha dovuto fare una preparazione personalizzata, Pessina è stato semplicemente sfigato, ma un po’ tutti. Dopo tre giorni che è stato qua si è fatto male ed è stato fuori più di 40 giorni”.

Foto: Instagram Monza