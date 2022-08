Strootman: “Voglio dimostrare di non essere finito. Obiettivo? Riportare il Genoa in Serie A”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il neo centrocampista del Genoa, Kevin Strootman, ha rilasciato le sue prime parole dopo il ritorno al Genoa: “Sono molto contento di essere tornato qui, ho l’occasione di giocare dopo un brutto periodo a Marsiglia in cui mi allenavo da solo. Dopo il brutto anno al Cagliari ho avuto poche chiamate, ma quando il Genoa mi ha contattato circa una settimana fa ho pensato che fosse la strada giusta, mi era dispiaciuto andare via e ora sono felice di essere di nuovo qui. Voglio far vedere che sono un giocatore e che non sono finito. L’obiettivo è riportare la squadra in Serie A anche se non sarà facile“.

foto: Sito Genoa