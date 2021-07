Strootman saluta il Marsiglia: “Pensavo che fosse il posto ideale per me. Le cose non sono andate come speravo”

Kevin Strootman, da pochi giorni nuovo centrocampista del Cagliari, ha voluto salutare il Marsiglia, sua ex squadra. Ecco le parole del suo post su Instagram: “Pieno di ambizione e con la forte convinzione che Marsiglia fosse il posto ideale per me, sono arrivato all’OM nell’estate del 2018. Nonostante abbia fatto tutto il possibile e messo tutte le mie energie nella squadra nel corso degli anni, le cose non sono andate come il Club e io ci aspettavamo. Adesso è arrivato il momento di intraprendere l’ennesima strada della mia carriera. Vorrei augurare a tutti i giocatori, a tutti i tifosi e a tutti coloro che sono coinvolti nel Club una grande stagione, sperando che l’OM si riprenda e trovi il posto che si merita!”.

Foto: Twitter Cagliari