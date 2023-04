Strootman: “Roma? Monchi mi diceva che ero incedibile ma in realtà aveva già stabilito il prezzo con il Marsiglia”

In un’intervista a “Il Messaggero”, il centrocampista Kevin Strootman ha rivelato un importante retroscena sulla trattativa che lo ha portato lontano da Roma: “Andai via perché non c’erano più le condizioni per continuare. Prendevano centrocampisti e mi chiedevo che fine avrei fatto. Monchi mi disse che ero incedibile, ma Garcia mi chiamava da Marsiglia, io prendevo tempo e nel frattempo venni a conoscenza che Monchi aveva già stabilito il prezzo con l’OM. Non è stato onesto. Ne parlai con Di Francesco e la sua reazione non fu quella di uno che mi avrebbe trattenuto a tutti i costi. Non avevo buone sensazioni, giocai a Torino e poi decidemmo di separarci”.

Foto: Facebook uff Strootman