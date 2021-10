Strootman: “Pronti per la battaglia. Dobbiamo vincere”

Il centrocampista del Cagliari, Kevin Strootman, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla gara contro la Sampdoria.

L’olandese ha caricato i suoi alla ricerca della vittoria.

Queste le sue parole: “L’ultima partita in casa dovevamo vincere, abbiamo preparato questa molto bene. Avevamo tanti giocatori in Nazionale, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti per questa battaglia. Dobbiamo cercare la vittoria”.

Foto: Twitter Genoa