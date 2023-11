Strootman: “La salvezza non deve sfuggirci. Gudmundsson? Mi ricorda il primo Salah di Roma”

Kevin Strootman, esperto centrocampista del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX, soffermandosi sugli obiettivi dei Grifoni e su qualche singolo.

Queste le sue parole: “Il primo obiettivo è salvarci prima possibile. Abbiamo dimostrato di poter lottare contro quasi ogni squadra, specie in casa nostra. Siamo obbligati a salvarci”.

Vi è sfuggito qualche punto nei finali. “Abbiamo capito che la Serie A è diversa dalla B, qui ogni errore è subito gol. E non solo contro Napoli o Milan”.

Ora il Verona: “L’obiettivo è di prendere punti contro una diretta concorrente. Il Verona attraversa un momento difficile e verrà qui motivato”.

Siete Retegui-dipendenti? “Di già? Quante partite ha giocato nel Genoa…? Se manca uno così è evidente che qualcosa manca, stesso discorso però varrebbe anche per Gudmundsson, Bani o Dragusin”.

Gudmundsson quanto può crescere? “Se cresce ancora non resta al Genoa. Dobbiamo essere contenti così, ogni tanto sparisce e in questo mi ricorda il Salah di Roma con cui ho giocato: 4-5 occasioni a match, faceva al massimo un solo gol. Ci dicevano che se avesse fatto di più avrebbe giocato al Liverpool ed in effetti ci è finito. Scherzi a parte, comunque, Gudmundsson è devastante. Ed è anche un professionista esemplare, vero”.

Foto: Instagram personale