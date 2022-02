Striscione per Handanovic: “Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te”. Messaggio anche per Lautaro

Sorpresa questa mattina per i ragazzi di Simone Inzaghi. Quando sono arrivati per l’allenamento, stamattina i nerazzurri hanno trovato fuori dai cancelli del Suning Training Centre tre striscioni per dare la carica al gruppo in vista della trasferta di venerdì a Genova. Uno degli striscioni recita “Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vincono le guerre. La Nord è con voi”, mentre gli altri due erano dedicati ad altrettanti giocatori finiti sul banco degli imputati dopo la sconfitta col Sassuolo. “Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te” era per capitan Handanovic, “Lautaro aguanta, estamos con vos” (“Lautaro tieni duro, siamo con voi”) intendeva caricare il calciatore argentino dopo le ultime scialbe prestazioni.

FOTO: Twitter Inter