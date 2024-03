Striscione della Curva Fiesole per Barone: “Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo ti sarà sempre grato”

Alle 18.45 la Curva Fiesole si è radunata all’esterno del Viola Park per poi sfilare all’interno del centro sportivo e presenziare alla camera ardente di Joe Barone. “Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo ti sarà sempre grato”, questo lo striscione esposto dal cuore del tifo organizzato della Fiorentina. Centinaia di tifosi hanno prima applaudito, poi sfilando in totale silenzio, per rispetto al direttore generale scomparso ieri.

Foto: Instagram Fiorentina