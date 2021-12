Striscione dei tifosi dell’Inter all’Olimpico: “Eterna gratitudine a José Mourinho”

“Eterna gratitudine a José Mourinho”. Questo lo striscione esposto dalla Curva Nord dell’Inter nel settore ospiti dello stadio Olimpico, dedicato allo Special One. I sostenitori dell’Inter hanno voluto celebrare il tecnico portoghese artefice nel 2010 nella conquista del Triplete (campionato, Coppa Italia ma soprattutto Champions League) e che questa sera sfidava per la prima volta la sua ex squadra.

Foto: Twitter Roma