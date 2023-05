Striscione degli ultras del Milan contro Dimarco: “La lingua te la facciamo ingoiare”. Arrivano le scuse dell’interista

Nella notte, ultras del Milan hanno apposto uno striscione sotto la casa di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, che aveva intonato, martedì sera, sul campo, alcuni cori, in particolare uno anti-milanista, non il classico “chi non salta rossonero è”. Aveva in mano il microfono dell’impianto audio di San Siro e le immagini del nerazzurro che arringava la folla hanno fatto il giro del mondo anche perché sono finite pure sui social e in rete.

Atteggiamenti non piaciuti agli ultras rossoneri, che hanno apposto uno striscione eloquente sotto la casa dell’interista, con la scritta: “Dimarco pensa a giocare, che la lingua te la facciamo ingoiare”.

Le forze dell’ordine hanno “preso nota” dell’accaduto e indagheranno, cercando di risalire ai responsabili anche analizzando le telecamere vicine all’abitazione del calciatore dell’Inter.



Dimarco intanto si è scusato sui social, pubblicando una storia dove ha scritto: “Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi” ha scritto sul suo account.

