Strelec: “Voglio giocare di più e quindi devo lavorare sodo”

Strelec, protagonista del match del suo Spezia contro il Brescia con una doppietta, parla nella conferenza stampa post-gara dopo la bella prestazione offerta: “Mi sento molto bene, oggi era molto importante per la squadra e per me. Mi trovo bene in un attacco a tre, ma non ho problemi a giocare anche con un attacco a due, anche se mi trovo meglio in un tridente. E’ importante che tutti diano il proprio contributo, dovremo giocare molto e ci sono cinque cambi. Penso che abbiamo giocato semplice, una buona partita e abbiamo meritato di vincere. Il mister mi chiede cose semplici, l’Italia è un paese meraviglioso, mi piace molto. Mi trovo bene, vorrei giocare di più e quindi devo lavorare sodo. Gioco sempre allo stesso modo che sia qui o in nazionale, per dare il mio meglio”.

Foto: twitter Spezia