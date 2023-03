Streich: “Pressione alta per la Juve, se non dovesse superare il turno sarebbe una sorpresa”

L’allenatore del Friburgo, Christian Streich, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare in casa contro la Juve. Domani, ore 18.45, i tedeschi affronteranno i bianconeri di Massimiliano Allegri nella partita di ritorno degli ottavi di finale. Il Friburgo dovrà vincere con una rete di scarto per prolungare la gara ai supplementari, mentre una vittoria con due o più reti di scarto significherebbe qualificazione in virtù della sconfitta (1-0) subita all’Allianz Stadium. Alcune parole del tecnico tedesco: “Rinnovo? Fa notizia certamente che un tecnico rimanga per tanti anni nella stessa squadra, per questo il Washington Post ha dedicato un ritratto alla mia situazione qui al Friburgo”.

Di Maria: “Lo conosciamo tutti, è una minaccia costante. Fa la differenza alla Juve ma la farebbe in ogni squadra. Mi auguro che non sia infortunato, sarebbe uno spettacolo per tutto il nostro popolo vederlo giocare. Se fosse out sarebbe un peccato non poterlo ammirare”.

Doan: “Doan è stato malato nelle ultime due settimane. Era importante ritrovarlo contro l’Hoffenheim, dopo che ha segnato è stato più coraggioso. Inoltre ho parlato due ore con il selezionatore della nazionale giapponese, è stato un dialogo costruttivo. Lui sa dove deve migliorare. Deve diventare più pericoloso nelle conclusioni, avendo più concentrazioni. Ha molta voglia di migliorare, accetta sempre i consigli e sono contento di questo. Sa che ci sono alcuni aspetti in cui deve migliorare. La stabilità difensiva? Non abbiamo potuto fare tanti allenamenti per migliorare la situazione. Negli ultimi periodi abbiamo fatto più sessioni defaticanti perché stiamo giocando tanto. Contro l’Hoffenheim ci siamo schierati con il 4-2-3-1, non so ancora come ci metteremo in campo domani. Lo vedrò dopo l’ultimo allenamento. Servono coraggio ed equilibrio, giocando con stabilità. Dobbiamo mostrare mentalità per far sì che lo stadio sia interamente dalla nostra parte. Poi non si sa mai come può finire nel calcio”.