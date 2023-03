Streich: “Per me è un sogno giocare contro la Juventus. Partita storica per Grifo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Friburgo, Christian Streich, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League: “E’ un sogno per me, sono da tanto tempo l’allenatore del Friburgo. Ho sempre visto la Juventus e in tv e ora è un sogno. Avranno grandi motivazioni dopo l’ultima sconfitta e non dovremo farci trascinare dalle emozioni. Grifo? L’abbiamo fatto crescere e siamo felici che per lui sia una partita storica”.

Foto: Twitter ufficiale Friburgo