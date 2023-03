Streich esalta Di Maria: “È una delizia per gli appassionati di calcio. Abbiamo provato di tutto per fermarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Friburgo, Christian Streich, ha così parlato di Angel Di Maria, match winner della sfida dell’Allianz Stadium: “Un giocatore che, anche da avversario, è fantastico da vedere. Una gioia per gli occhi: abbiamo provato di tutto oggi per fermarlo ma ha tanta intelligenza, qualità, esperienza. A fine gara aveva i crampi, per l’economia di gioco della Juventus è stato importante. Di Maria è una delizia per qualsiasi appassionato di calcio”.

Foto: Instagram Juventus