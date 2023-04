Strefezza su rigore e Udinese ko: punti pesanti per il Lecce

Successo di platino del Lecce di Baroni, che nell’anticipo della 32a giornata di campionato supera l’Udinese 1-0 al Via del Mare. Un successo arrivato grazie ad un gol di Strefezza su calcio di rigore al 62′.

La prima frazione di gioco al Via del Mare tra Lecce e Udinese si è chiusa con il punteggio bloccato sullo 0-0. La prima occasione della gara arriva al 9′ con il tiro di Strefezza che sorvola di poco la traversa dopo una deviazione. Al 14′ è ancora il Lecce avanti, stavolta però dalla sinistra, con Di Francesco che riesce a mantenere in campo il pallone e a crossare verso l’area di rigore. Sul pallone prova ad arrivare Blin ma non impatta la sfera che si perde oltre il fondo. Al 27′ arriva il primo tiro in porta dell’Udinese con Ehizibue che raccoglie il suggerimento di Pereyra e calcia di prima intenzione, ma trova l’opposizione di Gallo. Al 40′ ci prova Lovric a sbloccare la gara, ma Falcone vola e chiude la porta al tentativo in girata del centrocampista bianconero. L’ultima occasione della prima frazione di gioco arriva in pieno recupero, ma il tiro di Walace sorvola la traversa.

Nella ripresa. Il Lecce parte forte. Il momento che cambia la gara arriva al 62′. Fallo in area di rigore, il VAR dopo una lunga valutazione concede il penality, che Strefezza non fallisce.

Nel finale l’Udinese non ci sta e prova a pervenire al pareggio. Nei 7 minuti di recupero assegnati, tutto il Via del Mare va in apnea. Ma alla fine il Lecce ce la fa a tornare alla vittoria. Un successo pesantissimo per i salentini che non vincevano dal 19 febbraio in casa dell’Atalanta.

Lecce che si rilancia salendo a 31, portandosi a +4 sullo Spezia (impegnato a breve) e a +5 sul Verona.

Foto: sito Lecce