Strefezza si presenta: “Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare il Como a tornare in Serie A”

A corredo del comunicato con il quale il Como ha dato notizia del suo arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Lecce, Gabriel Strefezza ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore lariano: “Sono molto felice di questa nuova avventura, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni e di aiutare questo club a tornare nella massima serie”

Foto: Instagram Como