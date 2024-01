Strefezza saluta Lecce: “La gratitudine e il rispetto rimarranno per sempre”

Gabriel Strefezza saluta i tifosi del Lecce con un post sui suoi canali social. L’ex capitano giallorosso, passato al Como a titolo definitivo, ha voluto mandare un messaggio alla sua ex tifoseria. Questo il testo: “Grazie Lecce. Oggi le nostre strade si separano ma la gratitudine e il rispetto per il Lecce e i suoi tifosi rimarrà per sempre. Qui sono stato accolto due anni e mezzo fa nel miglior modo possibile, affetto che ho cercato di ripagare sul campo con lavoro, sudore e dedizione. L’amore dei leccesi per il club è difficile da descrivere. Ma credo che la parola passione racchiude tutto l’essenza del rapporto con la loro squadra. Un grazie sincero quindi a chi ha condiviso con me questo percorso ogni giorno, dentro e fuori il club. Indossare la maglia giallorossa per me è stato un privilegio. Grazie di tutto”.

Foto: Instagram Como