Strefezza risponde a Parisi: 1-1 tra Empoli e Lecce. Parità assoluta anche tra Fiorentina e Napoli

Terminano tutti in parità i primi tempi della Serie A di questa sera. Partiamo da Lecce-Empoli. I toscani passano in vantaggio al 22′ con Fabiano Parisi. Poco prima dell’intervallo, al minuto 40, arriva la risposta dei padroni di casa con Gabriel Strefezza. Termina 1-1 il primo tempo al Via del Mare. Parità anche al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Una partita di grande intensità, con un buon calcio giocato da entrambe le squadre in campo, ma ancora nessuna delle due compagini è riuscita a trovare la via del gol. Termina 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Napoli.

Foto: Instagram Lecce