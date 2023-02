Strefezza: “Stiamo facendo un grande campionato, dobbiamo continuare ad andare avanti così”

Gabriel Strefezza, calciatore del Lecce è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Via del Mare, dove ha affrontato diversi temi, tra cui anche il cammino della sua squadra: “Stiamo facendo un grande campionato, questo sicuramente, ma il merito è di tutti. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare ad andare avanti così”. Successivamente Strefezza ha parlato del match di sabato contro la Roma: “Siamo maturati rispetto al match di andata e siamo pronti per affrontare questa partita difficilissima. Ci stiamo preparando molto in vista della partita di sabato, dove loro sono molto forti sulle palle inattive”.

Foto: sito Lecce