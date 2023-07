Strefezza: “Con D’Aversa quest’anno ci divertiremo”

Gabriel Strefezza, attaccante del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Padova in amichevole.

Queste le sue parole: “Sono rientrato da poco ma ho preso subito il ritmo partita. Adesso la squadra sta prendendo le idee del mister. Quest’anno ci farà divertire. L’intesa con Rodriguez? Pablo è un ragazzo molto bravo a venire incontro quindi ci capiamo bene e riesce a giocare bene la palla. La squadra l’ho vista bene nel primo tempo, stiamo lavorando per raggiungere la giusta forma: dobbiamo continuare così. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e scendere in campo al Via del Mare per abbracciare i nostri tifosi”.

Foto: sito Lecce