Strefezza: “C’è rammarico, ma rimane la grande prestazione. Vogliamo salvarci”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante del Lecce, Gabriel Strefezza, ha commentato il ko per 2-1 contro la Roma: “C’è rammarico, volevamo portare punti a casa. Rimane la grande prestazione e dobbiamo guardare avanti. Gol? Anche in settimana mi alleno tanto nella finalizzazione. Voglio aiutare la squadra segnando sempre più gol”. Infine, ha concluso il suo intervento parlando di cosa potrebbero migliorare i giallorossi per far coincidere prestazioni e risultati: “Siamo giovani, piano piano ci stiamo riprendendo e ogni settimana facciamo quello che chiede il mister. Sta uscendo una squadra forte, anche se con tanti giovani. Vogliamo la salvezza”.

Foto: sito Lecce