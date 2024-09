Strefezza-Fadera e autogol di Kolasinac, il Como ribalta l’Atalanta e trova la prima vittoria (3-2)

Il Como ribalta l’Atalanta e trova la prima vittoria: 3-2 al Gewiss Stadium. I padroni partono forte e la sbloccano dopo 18 minuti.sugli sviluppi di un calcio d’angolo: perfetta la conclusione dal limite dell’area di Davide Zappacosta, pallone a fil di palo imparabile per Audero. Subito il gol, un Como fino a quel momento inesistente ha avuto una reazione importante e a sorpresa ha messo alle corde la squadra di casa, costringendo Carnesecchi a compiere l’intervento Cutrone prima e poi Sergi Roberto. Il Como la riprende sulla prima azione della ripresa, splendido colpo di tacco di Sergi Roberto che libera Strefezza: perfetta conclusione d’esterno che supera Carnesecchi. Ma non è finita. Gli ospiti la ribaltano con il primo gol in Serie A di Nico Paz grazie alla deviazione di Kolasinac che ha messo fuori gioco Carnesecchi. In pieno tempo di recupero l’Atalanta accorcia le distanze con il rigore trasformato di Ademola Lookman.

Foto: Instagram Como