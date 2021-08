Gabriel Strefezza è un nuovo giocatore del Lecce, il centrocampista offensivo lascia la Spal e firma un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Una notizia anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia, oggi la trattativa è andata in porto. Ecco la foto della firma con gli agenti Stefano e Mirco Lombardi.

Foto: Sportitalia