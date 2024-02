Strefezza: “A Como c’è un grande progetto. Sono tornato in B per risalire subito”

Gabriel Strefezza, jolly del Como, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla sua scelta di lasciare Lecce e ripartire dal Como in B.

Queste le sue parole: “La mia carriera non è mai stata facile, ho fatto la C e sono salito sempre vincendo. Sono retrocesso in B con la Spal e sono risalito. Adesso è così: sono tornato in B per salire ancora. Ma stavolta per rimanere tanti anni”.

È la prima volta che cambia squadra a gennaio “È strano, pensavo fosse complicato inserirmi in una squadra che lavora insieme già da 5 mesi, in un gruppo che funziona. Invece è andato tutto bene. I due gol sono il miglior biglietto da visita? Quella è una cosa in più, in quel ruolo è facile. Ma la cosa più importante è stata vincere”.

Il suo futuro sarà a lungo al Como? “Ho tre anni e mezzo di contratto: visto questo progetto, difficile da trovare, sarei contento di fermarmi a lungo. L’importante è essere felice, l’ho detto”.

Questa volata a 5 sembra quella a 6 di due anni fa, quando avete vinto voi del Lecce. “Sì, anche allora c’erano grandi squadre in pochi punti. Noi abbiamo vinto perché c’era un gruppo molto importante, unito, che pensava alla stessa cosa: questo è fondamentale. Anche al Como è così”.

Foto: twitter Como