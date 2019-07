Strasburgo, ufficiale il rinnovo biennale del portiere Kawashima

Tramite i propri canali ufficiali, lo Strasburgo ha annunciato il rinnovo di contratto di Eiji Kawashima, portiere della formazione transalpina. Il classe 1983 si è legato al club nel quale è arrivato nell’estate del 2018 per altre due stagioni, con scadenza fissata ora al 30 giugno 2021. Questa la nota: “Il Racing Club Strasburgo e Eiji Kawashima hanno trovato un accordo per il prolungamento di due stagioni del contratto del portiere giapponese. Resterà nel club fino al 30 giugno 2021. Arrivato nell’estate 2018, il portiere con oltre 90 presenze continuerà la sua avventura in Alsazia dopo aver disputato la Copa America nella quale ha giocato due partite con la sua Nazionale”.

