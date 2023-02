STRAPOTERE FISICO ED ELEGANZA: KEVIN MANTILLA, L’EUROPA NEL DESTINO

Protagonista dell’ultimo Sudamericano Sub20 con la maglia della Colombia, Kevin Mantilla ha attirato l’attenzione dei club europei. Difensore centrale classe 2003 di proprietà dell’Independiente Santa Fe. Il suo nome è stato recentemente accostato al Liverpool e ad altri club della Premier, ma sulle sue tracce c’è anche il Torino.

Difensore centrale dal fisico imponente (ben 191 centimetri di altezza), Mantilla può giocare sia in una linea difensiva a quattro che a tre. Destro naturale, dotato di una buona tecnica di base e buon calcio, si disimpegna egregiamente nell’impostazione dal basso cercando saltare il centrocampo, verticalizzando sulla punta o sugli esterni. Caratteristiche che hanno portato i tecnici a impiegarlo, all’occorrenza, anche come terzino destro. Elegante palla al piede e aggressivo nella marcatura e forte nell’anticipo, fa del colpo di testa il suo punto di forza. Una caratteristica che non riesce a sfruttare, però, in area di rigore avversaria, dove ha trovato la via del gol solo una volta con la Colombia U20.

Nato a Bogotà il 22 maggio 2003, inizia la sua avventura nel mondo del calcio al Champions di Bogotá, in una squadra di pony fùtbol. A 12-13 il primo provino per il Santa Fe, dove fu uno dei trenta ragazzi scelti dal club colombiano (su oltre 500 candidati). Il 13 febbraio 2022 è arrivato l’esordio contro il Deportivo Pereira, alla sua prima convocazione con i “grandi” del Santa Fe. Infatti, mister Cardetti gli concede una manciata di minuti nella partita persa per 2-1, facendolo entrare all’83’. Cardetti lo ha fatto debuttare, mentre Rivera lo ha promosso in Prima Squadra e con Alfredo Arias è diventato titolare, collezionando 25 presenze in totale da quella gara nel 2022 per Mantilla.

Il 2022 è stato anche l’anno della prima convocazione in nazionale maggiore, per uno stage con il neo ct Néstor Lorenzo. Con la maglia della Colombia si è imposto al Sudamericano Sub20, svolto tra Cali e Bogotá, dove ha giocato ogni minuto in cui è scesa in campo la La Tricolor, totalizzando 9 presenze e un cartellino giallo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che il Liverpool ha già mosso i primi passi. Ma non solo. Infatti, anche il Torino lo ha seguito da vicino e le relazioni sono state tutte molto positive. Mantilla, in realtà, in Europa ci è già passato, al Torneo di Tolone con la Colombia Sub-20, dove purtroppo non è potuto scendere in campo per le ultime partite a causa di un infortunio. Una storia interrotta sul più bello. Ma, ormai, il Vecchio Continente sembra essere sempre più nel suo destino.

