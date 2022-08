STRAPOTERE FISICO E AGGRESSIVITÀ: JHON LUCUMÍ, UN’ALTRA PERLA SCUOLA GENK

Il Bologna è alla ricerca del sostituto di Arthur Theate e gli occhi della squadra mercata rossoblu guidata da Sartori si sono posati su Jhon Lucumí, centrale del Genk, già nel giro della Nazionale colombiana.

Lucumí è un difensore centrale, con un buon piede sinistro, che occupa abitualmente la posizione di centrale di sinistra nel 4-2-3-1 utilizzato dal Genk. È un difensore molto aggressivo, che con il suo fisico imponente (187 centimetri per 84 chili) cerca costantemente l’intervento in anticipo sugli attaccanti che fanno fatica a sorprenderlo.

Jhon Lucumì, Jhon Janer Lucumì Bonilla per esteso, è nato a Cali, il 26 giugno del 1998. È un calciatore colombiano, difensore del Genk e della Nazionale colombiana. Muove i suoi primi passi all’interno del mondo del calcio con i colori della sua città natale: il Deportivo Cali. Diventa fin da subito un giocatore importante nelle categorie di base, punto di riferimento di ogni squadra giovanile. Prestazioni che non passano inosservate, tanto da collezionare ben 8 presenze con la Colombia Under17. Un difensore centrale che si è fatto conoscere da piccolo per le sue grandi doti difensive, buona tecnica e fisico molto forte per la giovane età, con i suoi 187 cm per 84 kg e muscolatura possente.

Dopo la trafile da protagonista nel settore giovanile, il suo esordio in prima squadra arriva il 25 settembre 2015, all’età di 17 anni, in occasione del match di campionato vinto 2-1 contro il Cortuluá. Ma il suo approdo in pianta stabile con i “grandi” arriva solo nella stagione 2017-2018, diventando titolare della squadra e dimostrando di aver raggiunto una buona maturità.

La sua avventura al Deportivo non dura molto. Infatti saranno solo 37 le presenze che collezionerà con la maglia della squadra di Calì. Dopo aver vissuto metà stagione da protagonista, il Genk lo nota e decide di investire 2.5 milioni di euro pur di garantirsi le sue prestazioni.

Con il Genk sono già 137 partite giocate, condite da 3 gol e 2 assist. Un giocatore cresciuto nel tempo, diventando uno dei migliori difensori della sua età in Europa confermando l’ottimo scouting della squadra belga. Lucumí nel suo palmares può vantare uno Scudetto, una Coppa e una Supercoppa in Belgio.

Il Bologna lo ha cercato con forza, è l’identikit designato per prendere il vuoto lasciato da Theate nella difesa di Sinisa Mihajlovic. Sartori ha piazzato l’ennesimo colpo, il Bologna è pronto ad abbracciare Lucumí nelle prossime ore.

