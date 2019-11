Stramaccioni sbotta: “Impossibile continuare, i giocatori non ricevono lo stipendio”

Andrea Stramaccioni, allenatore dell’Esteghlal di Teheran, minaccia le dimissioni. L’ex tecnico dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-0 contro il Sanat Naft, ha sbottato: “In questa situazione è impossibile continuare, con molti giocatori che non ricevono lo stipendio”.

Foto: profilo Instagram Esteghlal