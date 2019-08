Stramaccioni sbotta, esordio amaro e senza interprete in Iran: “Una mancanza di rispetto!”

Andrea Stramaccioni ha recentemente iniziato la sua nuova avventura in Iran con l’Esteghlal Teheran. Ieri è avvenuto l’esordio, amaro, in Persian Gulf Cup vista la sconfitta rimediata contro il Gostaresh per 1-0. Tuttavia, nel post partita, l’ex tecnico di Inter e Udinese ha sbottato per un motivo ben diverso: il suo interprete non ha ricevuto il consenso per poter sedere in panchina al suo fianco e la reazione, dopo il ko, è stata veemente. Queste le sue dichiarazioni: “È assurdo quello che ci è stato negato! Non so se questa decisione è stata presa dal club avversario o della Lega iraniana, ma è un’incredibile mancanza di rispetto verso la mia professionalità e verso un allenatore straniero in Iran. In Italia non sarebbe mai accaduta una cosa simile. Non è assolutamente rispettoso questo comportamento”.

