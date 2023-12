Stramaccioni: “L’Udinese dovrà fare la partita perfetta. Thuram? Acquisto top”

Intervistato dal Messaggero Veneto, il tecnico Andrea Stramaccioni, doppio ex della sfida di domani tra Inter ed Udinese, ha anticipato alcuni temi relativi al match del “Meazza”: “Per provare ad uscire imbattuta, l’Udinese domani dovrà svolgere la partita perfetta e al contempo sperare che l’Inter conceda qualcosa sul piano dell’intensità mentale, come accaduto in occasione delle gare contro Sassuolo e Bologna. I nerazzurri domani scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Juventus-Napoli e questo aspetto sul piano psicologico non è da sottovalutare”.

Stramaccioni tesse le lodi di Marcus Thuram: “Ha avuto un impatto come solo i grandissimi calciatori possono avere. Lui e Lukaku possono esser considerati gli acquisti top dell’estate, ma il belga era già una realtà del nostro campionato. Il francese, invece, ha saputo incidere subito con gol e assist, in uno dei palcoscenici più esigenti al mondo come San Siro”.

Foto: Stramaccioni Sparta Praga Twitter