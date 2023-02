Strakosha: “Prima della Lazio rifiutai la Roma anche se l’offerta giallorossa era migliore”

L’ex portiere della Lazio, l’albanese Thomas Strakosha, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di sport24.gr in cui ha parlato del proprio passato. Il ventisettenne estremo difensore, adesso, difende i pali del Brentford in Premier League. Due presenze stagionali per l’ex conoscenza della nostra Serie A, indietro nelle gerarchie del tecnico Thomas Frank che gli preferisce lo spagnolo David Raya. L’ex Lazio nell’intervista ha svelato un retroscena di calciomercato: avrebbe potuto vestire la maglia della Roma. Alcune parole di Strakosha: “Oltre alla Lazio c’è stata anche la possibilità di andare alla Roma. Poi però abbiamo avuto un incontro con l’allenatore dei portieri della Lazio, Adalberto Grigioni, e ho scelto di trasferirmi lì anche se, economicamente parlando,la Roma era meglio anche per la mia famiglia. Grigioni mi ha accompagnato sempre, mi ha fatto credere che con lui al mio fianco potevo migliorare e arrivare ovunque. Ecco perché non ho scelto in base ai soldi, ma ho deciso in base ai miei sogni”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio