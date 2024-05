Un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi. E’ quanto disposto dal presidente della Figc, Gabriele Gravina in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (Pa), dove hanno perso la vita 5 operai.