Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Rafael Toloi non sarà disponibile per gara di Champions League tra Atalanta e Manchester United. Il difensore nerazzurro, uscito a Empoli ieri pomeriggio al 39′, toccandosi la coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra.

Foto: Twitter Atalanta